Стержень шариковый Parker QuinkFlow Z08 (CW1950371) M 1мм синие чернила блистер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579684
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диаметр пишущего узла
1 мм
Количество в комплекте
1
Назначение
для шариковых ручек
Упаковка
блистер
Цвет чернил
синий
Тип стержня
шариковый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
8
Описание товара Стержень шариковый Parker QuinkFlow Z08 (CW1950371) M 1мм синие чернила блистер
Чернила и стрежни Parker Quink разработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parker рекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink.
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Бренд
Тип товара
Диаметр пишущего узла
1 мм
Количество в комплекте
1
Назначение
для шариковых ручек
Упаковка
блистер
Цвет чернил
синий
Тип стержня
шариковый
Страна производитель
Китай
Чернила и стрежни Parker Quink разработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parker рекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink.
Стержень шариковый Parker QuinkFlow Z08 (CW1950371) M 1мм синие чернила блистер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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