Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (CW1950377) синие чернила смывающиеся 57мл для ручек перьевых для Parker
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579689
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Количество в комплекте
1
Назначение
для перьевых ручек
Объем
57 мл
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
синий
Смываемые чернила
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
54
Описание товара Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (CW1950377) синие чернила смывающиеся 57мл для ручек перьевых для Parker
Чернила и стрежни Parker Quink разработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parker рекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink.
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Бренд
Тип товара
Количество в комплекте
1
Назначение
для перьевых ручек
Объем
57 мл
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
синий
Смываемые чернила
да
Страна производитель
Китай
Чернила и стрежни Parker Quink разработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parker рекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink.
Флакон с чернилами Parker Quink Ink Z13 (CW1950377) синие чернила смывающиеся 57мл для ручек перьевых для Parker - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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