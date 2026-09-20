Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579677
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
10
Описание товара Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт)
Стержень для ручки-роллера Waterman подобен шариковому, но благодаря особенностям конструкции позволяет использовать жидкие чернила на водной основе. Это позволяет писать без давления на бумагу, что многим так не нравится в шариковых ручках, в то же время в стержне помещается большое количество чернил, которыми можно писать весьма и весьма долго. При этом размер и форма стержня для ручки-роллер Waterman аналогична шариковому. Если вдруг кончились чернила, и поблизости нет запасного, можно в качестве заправки использовать обычный шариковый стержень.
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Стержень для ручки-роллера Waterman подобен шариковому, но благодаря особенностям конструкции позволяет использовать жидкие чернила на водной основе. Это позволяет писать без давления на бумагу, что многим так не нравится в шариковых ручках, в то же время в стержне помещается большое количество чернил, которыми можно писать весьма и весьма долго. При этом размер и форма стержня для ручки-роллер Waterman аналогична шариковому. Если вдруг кончились чернила, и поблизости нет запасного, можно в качестве заправки использовать обычный шариковый стержень.
Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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