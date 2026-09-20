Top.Mail.Ru
Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт) - фото 1
Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт) - фото 1
  • Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579677
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Waterman
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
10

Описание товара Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт)

Стержень для ручки-роллера Waterman подобен шариковому, но благодаря особенностям конструкции позволяет использовать жидкие чернила на водной основе. Это позволяет писать без давления на бумагу, что многим так не нравится в шариковых ручках, в то же время в стержне помещается большое количество чернил, которыми можно писать весьма и весьма долго. При этом размер и форма стержня для ручки-роллер Waterman аналогична шариковому. Если вдруг кончились чернила, и поблизости нет запасного, можно в качестве заправки использовать обычный шариковый стержень.

Отзывы о товаре Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Waterman
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Стержень для ручки-роллера Waterman подобен шариковому, но благодаря особенностям конструкции позволяет использовать жидкие чернила на водной основе. Это позволяет писать без давления на бумагу, что многим так не нравится в шариковых ручках, в то же время в стержне помещается большое количество чернил, которыми можно писать весьма и весьма долго. При этом размер и форма стержня для ручки-роллер Waterman аналогична шариковому. Если вдруг кончились чернила, и поблизости нет запасного, можно в качестве заправки использовать обычный шариковый стержень.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стержень роллер Waterman (CW1964018) F 0.5мм синие чернила для ручек роллеров блистер (1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...