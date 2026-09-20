Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка роллер
Вид ручки
роллер
Материал
нержавеющая сталь, лак
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 579633
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Загружаем...
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Загружаем...
1 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - зеркальный хром
Корпус
голубой, серебряный
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
нержавеющая сталь, лак
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
120
Описание товара Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор.
Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.
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Бренд
Тип товара
Ручка роллер
Дополнительно
отдельные элементы дизайна - зеркальный хром
Корпус
голубой, серебряный
Толщина линии, мм
0.5
Цвет
черный
Вид ручки
роллер
Материал
нержавеющая сталь, лак
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Особенности
фирменный футляр
Страна производитель
Китай
Оживите свой творческий потенциал с помощью ручки Vector XL, открывая новый смелый мир более масштабных и смелых идей. Ручки Parker Vector XL - идеальное введение в мир Parker и надежный партнер для тех, кто начинает писать свое собственное наследие. Выберите Parker Vector XL для первых впечатлений и плавного и четкого письма. Каждая ручка Parker Vector XL предназначена для работы, когда вам нужно, и обеспечивает высокое качество письма с помощью прочной, стильной ручки.
Ручка роллер Parker Vector XL (2159776) Teal F черн. черн. подар.кор. - стоимость товара 1910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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