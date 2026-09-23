Ручка перьев. Parker IM Premium F318 (2143651) Blue Grey CT F сталь нержавеющая подар.кор.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручка
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Толщина письма
F (тонкая)
Цвет чернил
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%6 000 руб. 11 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579589
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Толщина письма
F (тонкая)
Цвет чернил
черный
Особенности
подарочный футляр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х4
Вес, г.
120
Описание товара Ручка перьев. Parker IM Premium F318 (2143651) Blue Grey CT F сталь нержавеющая подар.кор.
Перьевая ручка Parker IM Premium Blue Grey CT F (артикул: 2143651) — это элегантный пишущий инструмент премиум-класса, сочетающий в себе классический стиль, современный дизайн и высокую функциональность. Ручка выполнена в изысканном серо-синем цвете и украшена узнаваемой гравировкой, что делает её отличным статусным аксессуаром и солидным подарком.
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Бренд
Тип товара
Ручка
Вид ручки
перьевая
Материал
Латунь
Механизм подачи стержня
съемный колпачок
Толщина письма
F (тонкая)
Цвет чернил
черный
Особенности
подарочный футляр
Страна производитель
Китай
Перьевая ручка Parker IM Premium Blue Grey CT F (артикул: 2143651) — это элегантный пишущий инструмент премиум-класса, сочетающий в себе классический стиль, современный дизайн и высокую функциональность. Ручка выполнена в изысканном серо-синем цвете и украшена узнаваемой гравировкой, что делает её отличным статусным аксессуаром и солидным подарком.
Ручка перьев. Parker IM Premium F318 (2143651) Blue Grey CT F сталь нержавеющая подар.кор. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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