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Parker Конвертер Deluxe, поворотный купить с доставкой в Москве
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Parker Конвертер Deluxe, поворотный

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Parker Конвертер Deluxe, поворотный - фото 1
Parker Конвертер Deluxe, поворотный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
  • Parker Конвертер Deluxe, поворотный - фото 1
  • Parker Конвертер Deluxe, поворотный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
890 руб.  1 380 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615600
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Parker Конвертер Deluxe, поворотный
890 руб. -36%
1 380 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х1х1
Вес, г.
10

Описание товара Parker Конвертер Deluxe, поворотный

Конвертер для перьевых ручек Паркер Заправочный механизм поворотного действия Дэ Люкс. Для использования в перьевых ручках Паркер, для заправки чернилами из флакона. Произведено во Франции. Особых условий и правил хранения не требуется.

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Конвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Конвертер для перьевых ручек Паркер Заправочный механизм поворотного действия Дэ Люкс. Для использования в перьевых ручках Паркер, для заправки чернилами из флакона. Произведено во Франции. Особых условий и правил хранения не требуется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Конвертер Deluxe, поворотный - по цене 890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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