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Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере) купить с доставкой в Москве
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Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере)

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Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере) - фото 1
Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подарочные ручки
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
  • Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере) - фото 1
  • Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере)
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Дополнительно
толщина письма 1.0 мм
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере)

Особенности: паста строго выверенного уровня вязкости. Вольфрамовый шарик с палладиево-никелевым напылением (Запатентованная технология Quink Flow) выводит чистую однородную линию. Помещенная в основание стержня жировая пленка защищает пасту от высыхания и потери насыщенности цвета. Данный вид стержня подходит для шариковых ручек всех брендов, которые используют международный стандарт стержней и картриджей G2. Чернила и стрежни Parker Quinkразработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parkerрекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink. Впервые чернила Quink поступили в продажу в 1931 году. Это название представляет собой смесь из слов quick и ink (быстрый и чернила). Оно призвано отражать качество расходных материалов Parker: чернила Quink быстро высыхают, когда попадают на бумагу, но не тогда, когда они еще находятся на пере вашей авторучкиParker.

Отзывы о товаре Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере)

03.02.2023
Людмила

Достоинства:
Классные стержни для ручки

Комментарий:
Надеюсь прослужат долго, пробовала до это брауберг, быстро начинает забиваться и не пишет, то пишет, бесит, поэтому решила не жопиться и взять оригинал)



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Подарочные ручки
Дополнительно
толщина письма 1.0 мм
Вид ручки
шариковая
Материал
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Особенности: паста строго выверенного уровня вязкости. Вольфрамовый шарик с палладиево-никелевым напылением (Запатентованная технология Quink Flow) выводит чистую однородную линию. Помещенная в основание стержня жировая пленка защищает пасту от высыхания и потери насыщенности цвета. Данный вид стержня подходит для шариковых ручек всех брендов, которые используют международный стандарт стержней и картриджей G2. Чернила и стрежни Parker Quinkразработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parkerрекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink. Впервые чернила Quink поступили в продажу в 1931 году. Это название представляет собой смесь из слов quick и ink (быстрый и чернила). Оно призвано отражать качество расходных материалов Parker: чернила Quink быстро высыхают, когда попадают на бумагу, но не тогда, когда они еще находятся на пере вашей авторучкиParker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.02.2023
Людмила

Достоинства:
Классные стержни для ручки

Комментарий:
Надеюсь прослужат долго, пробовала до это брауберг, быстро начинает забиваться и не пишет, то пишет, бесит, поэтому решила не жопиться и взять оригинал)


Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере) - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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