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Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 купить с доставкой в Москве
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Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182

38 Отзывы
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Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото 1
Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото 2
Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото 3
Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
  • Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото 1
  • Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото 2
  • Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото 3
  • Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 239442
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
серебро, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182

Отзывы о товаре Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Nikolay G.

Достоинства:


Комментарий:
подарил коллеге набор, за свои деньги , цена качества
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вячеслав А.

Достоинства:


Комментарий:
Брал младшему брату в подарок, он счастлив
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Женя Д.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует действительности. советую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Майя К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший набор. Приобрела в подарок, надеюсь, именинник оценит
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок. Вроде как оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгения Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Набор отличный, хорошо упакован, покупался на подарок, пакет в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок. Очень понравилось сказали хорошая ручка. Красивый блокнот. Всё качественно сделано. Пакет фирменный и открытка приятный бонус. Спасибо производителю.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Ручка очень ЛЕГКАЯ, не советую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Лариса Т.

Достоинства:


Комментарий:
Брали набор в подарок. Пришел в срок, хорошо упакованным. Набор статусный, за разумную цену. Именинник доволен. Спасибо продавцу и производителю.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
MIGACHEVA ELIZAVETA

Достоинства:


Комментарий:
хороший подарок для деловых людей-стильный, с сертификатом, в фирменном подарочной пакете!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая ручка и пишет мягко
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
На вид как оригинал, пишет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая ручка, тонкая, миниатюрная.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар огонь! Качество товара супер, дарила на подарок, молодому человеку очень понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Зайцева Гульфия

Достоинства:


Комментарий:
Покупали на подарок, пришло все аккуратно упаковано , к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Безгубов Антон Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Ручка изумительная. Отличная в подарок
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный подарок,очень оригинальный,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная ручка! и приятный ежедневник
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Анастасия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Всё шикарно. Хорошо упаковано. Мужу понравилось. Спасибо прадавцу. К покупке советую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок зятю. Очень доволен, пользуется ежедневно
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, только паста в ручке закончилась за пару дней
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
на рисунке блокнот баклажан , в реали чисто чёрный , но это не страшно (нужно правильно отсвечивать цвета) !!!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Индира К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок коллеге, Упаковано идеально. Вложено письмо, подтверждающее оригинальность товара и гарантией на 1 год. Продавца определённо рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Кристина Гиматдинова

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок Все качественное Супер
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант в качестве подарка.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит очень дорого и качественно
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Костина Марина Михайловна

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор, красиво и качественно упакован. можно смело заказать в качестве подарка
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит классно , хороший наборчик
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Даня

Достоинства:


Комментарий:
Комплект просто отличный, брать кому-то в подарок рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Тамара И.

Достоинства:


Комментарий:
Брала для подарка, очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Василий т

Достоинства:


Комментарий:
для подарка регулятора дядька хорошо получилось , ура, подписал контракт
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось, подарком остались довольны
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант для подарка
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Раиля В.

Достоинства:


Комментарий:
Брала брату в подарок, оценил, сказал, шикарный подарок
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, но были незначительные царапины на блокноте
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Для подарка,отличная вещь. Упаковка и вид очень понравились. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный набор. Все соответствует. В подарок идеально
22.10.2022
Николай Иванович

Достоинства:
Качество Parker.

Комментарий:
Купил прекрасный подарок внуку.Доставка быстрая и удобная.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2016 года
Корпус
серебро, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Nikolay G.

Достоинства:


Комментарий:
подарил коллеге набор, за свои деньги , цена качества
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Вячеслав А.

Достоинства:


Комментарий:
Брал младшему брату в подарок, он счастлив
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Женя Д.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует действительности. советую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Майя К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший набор. Приобрела в подарок, надеюсь, именинник оценит
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал на подарок. Вроде как оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Евгения Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Набор отличный, хорошо упакован, покупался на подарок, пакет в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Татьяна С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок. Очень понравилось сказали хорошая ручка. Красивый блокнот. Всё качественно сделано. Пакет фирменный и открытка приятный бонус. Спасибо производителю.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Елена З.

Достоинства:


Комментарий:
Ручка очень ЛЕГКАЯ, не советую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Лариса Т.

Достоинства:


Комментарий:
Брали набор в подарок. Пришел в срок, хорошо упакованным. Набор статусный, за разумную цену. Именинник доволен. Спасибо продавцу и производителю.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
MIGACHEVA ELIZAVETA

Достоинства:


Комментарий:
хороший подарок для деловых людей-стильный, с сертификатом, в фирменном подарочной пакете!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая ручка и пишет мягко
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
На вид как оригинал, пишет нормально.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Красивая ручка, тонкая, миниатюрная.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар огонь! Качество товара супер, дарила на подарок, молодому человеку очень понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Зайцева Гульфия

Достоинства:


Комментарий:
Покупали на подарок, пришло все аккуратно упаковано , к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Безгубов Антон Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
Ручка изумительная. Отличная в подарок
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
шикарный подарок,очень оригинальный,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Илья К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная ручка! и приятный ежедневник
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Анастасия Я.

Достоинства:


Комментарий:
Всё шикарно. Хорошо упаковано. Мужу понравилось. Спасибо прадавцу. К покупке советую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок зятю. Очень доволен, пользуется ежедневно
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
товар хороший, только паста в ручке закончилась за пару дней
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
на рисунке блокнот баклажан , в реали чисто чёрный , но это не страшно (нужно правильно отсвечивать цвета) !!!
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Индира К.

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок коллеге, Упаковано идеально. Вложено письмо, подтверждающее оригинальность товара и гарантией на 1 год. Продавца определённо рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Кристина Гиматдинова

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок Все качественное Супер
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант в качестве подарка.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит очень дорого и качественно
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Костина Марина Михайловна

Достоинства:


Комментарий:
отличный набор, красиво и качественно упакован. можно смело заказать в качестве подарка
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит классно , хороший наборчик
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Даня

Достоинства:


Комментарий:
Комплект просто отличный, брать кому-то в подарок рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Тамара И.

Достоинства:


Комментарий:
Брала для подарка, очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Василий т

Достоинства:


Комментарий:
для подарка регулятора дядька хорошо получилось , ура, подписал контракт
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталия Т.

Достоинства:


Комментарий:
Все понравилось, подарком остались довольны
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Иван Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант для подарка
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Раиля В.

Достоинства:


Комментарий:
Брала брату в подарок, оценил, сказал, шикарный подарок
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, но были незначительные царапины на блокноте
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Для подарка,отличная вещь. Упаковка и вид очень понравились. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный набор. Все соответствует. В подарок идеально
22.10.2022
Николай Иванович

Достоинства:
Качество Parker.

Комментарий:
Купил прекрасный подарок внуку.Доставка быстрая и удобная.


Ручка шариковая PARKER Jotter Core Stainless Steel GT, корпус серебристый, позолоченные детали, синяя, 1953182 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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