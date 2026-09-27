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Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М купить с доставкой в Москве
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Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М

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Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М - фото 1
Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
  • Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М - фото 1
  • Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М - фото 2
  • Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615585
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2022 года
Корпус
фиолетовый, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М

Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.

Отзывы о товаре Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Дополнительно
модель 2022 года
Корпус
фиолетовый, серебро
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
нажимной
Особенности
фирменная упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Parker Jotter имеет классический дизайн и узнаваемое во всем мире имя, популярное благоларя высокому качеству, прочности и соотношению цена / качество. Эта ручка олицетворяет такую сторону письма, как общение - благодаря ярким цветам и практичной, простой форме. Забавная и приятная - всегда, везде, Jotter - идеальный представитель семейства Parker.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker Jotter - Victoria Violet Chrome CT, шариковая ручка, М - купить по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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