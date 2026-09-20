Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Smartbuy iFly, автоконтент (SBH-3055)/80 чехол в компл.
Наушники SmartBuy — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для повседневного использования. Белоснежная расцветка делает их элегантным аксессуаром, который подчеркнёт ваш образ. Эти беспроводные вкладыши обеспечивают полную свободу движений благодаря технологии Bluetooth, избавляя вас от неудобства путаницы в проводах. Встроенный микрофон позволяет принимать звонки и общаться без необходимости доставать телефон. Благодаря сопротивлению в 32?, наушники обеспечивают качественное звучание, позволяя насладиться любимой музыкой или подкастами. Наушники SmartBuy работают на одном заряде до 4 часов, что делает их отличным вариантом для поездок на работу или прогулок по городу. Этот продукт от надежного бренда SmartBuy предлагает сочетание современного дизайна и удобства использования, удовлетворяя потребности самых взыскательных пользователей.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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