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Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF

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Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579228
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.1x
Порты
20хSFP-портов, 4хSFP/RJ45, 4хSFP+ 10 Гбит/с, 1хRJ45, 1хMicro-USB
Габаритные размеры, мм
440х44х220
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х8
Вес, кг.
4.38

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF

Управляемый коммутатор уровня 2+ на 20 гигабитных портов SFP, 4 порта SFP+ 10 Гбит/с и 4 комбинированных порта SFP/RJ45. TP-Link TL-SG3428XF — это управляемый коммутатор с 20 гигабитными портами SFP, 4 гигабитными комбинированными портами SFP/RJ45 и 4 портами SFP+ 10 Гбит/с, который позволит создать высокоскоростную надёжную сеть и превзойдёт любые ожидания. Платформа Omada SDN объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая стопроцентное централизованное облачное управление. Omada позволяет без труда создать масштабируемую сеть с управлением из единого интерфейса, а также обеспечивает бесшовное проводное и беспроводное подключение, идеально подходящее для использования в гостиницах, образовательных учреждениях, точках розничной торговли, офисах и так далее. Коммутатор TL?SG3428XF поддерживает широкий набор функций уровней 2+ и 3, позволяющих предприятиям и интернет?провайдерам построить высокомасштабируемую надёжную эффективную сеть.

Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.1x
Порты
20хSFP-портов, 4хSFP/RJ45, 4хSFP+ 10 Гбит/с, 1хRJ45, 1хMicro-USB
Габаритные размеры, мм
440х44х220
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор уровня 2+ на 20 гигабитных портов SFP, 4 порта SFP+ 10 Гбит/с и 4 комбинированных порта SFP/RJ45. TP-Link TL-SG3428XF — это управляемый коммутатор с 20 гигабитными портами SFP, 4 гигабитными комбинированными портами SFP/RJ45 и 4 портами SFP+ 10 Гбит/с, который позволит создать высокоскоростную надёжную сеть и превзойдёт любые ожидания. Платформа Omada SDN объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая стопроцентное централизованное облачное управление. Omada позволяет без труда создать масштабируемую сеть с управлением из единого интерфейса, а также обеспечивает бесшовное проводное и беспроводное подключение, идеально подходящее для использования в гостиницах, образовательных учреждениях, точках розничной торговли, офисах и так далее. Коммутатор TL?SG3428XF поддерживает широкий набор функций уровней 2+ и 3, позволяющих предприятиям и интернет?провайдерам построить высокомасштабируемую надёжную эффективную сеть.
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Доставка
Отзывы


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