Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG3428XF
Управляемый коммутатор уровня 2+ на 20 гигабитных портов SFP, 4 порта SFP+ 10 Гбит/с и 4 комбинированных порта SFP/RJ45. TP-Link TL-SG3428XF — это управляемый коммутатор с 20 гигабитными портами SFP, 4 гигабитными комбинированными портами SFP/RJ45 и 4 портами SFP+ 10 Гбит/с, который позволит создать высокоскоростную надёжную сеть и превзойдёт любые ожидания. Платформа Omada SDN объединяет точки доступа, коммутаторы и шлюзы, обеспечивая стопроцентное централизованное облачное управление. Omada позволяет без труда создать масштабируемую сеть с управлением из единого интерфейса, а также обеспечивает бесшовное проводное и беспроводное подключение, идеально подходящее для использования в гостиницах, образовательных учреждениях, точках розничной торговли, офисах и так далее. Коммутатор TL?SG3428XF поддерживает широкий набор функций уровней 2+ и 3, позволяющих предприятиям и интернет?провайдерам построить высокомасштабируемую надёжную эффективную сеть.
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