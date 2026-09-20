Настольная игра-головоломка "Приключения осьминожек"
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Настольная игра-головоломка "Приключения осьминожек"
Настольная игра Bondibon Приключения осьминожек BB4873 понравится любому ребенку. Головоломка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОСЬМИНОЖЕК» из серии Бондилогика даст нам правильный ответ. А еще поможет развитию логического и образного мышления!. Главное – соблюдать правила! Выберите задание, подберите для его выполнения нужные карточки. Дальше Вам нужно сложить эти карточки в геометрическую фигуру и собрать нужное количество пар изображений осьминожек, рыбок, морских звезд или крабов. Вы можете вращать и менять карточки местами. Пробуйте различные комбинации!. В игре 4 уровня сложности. Рекомендуем начинать с самого легкого, постепенно переходя к более сложным. В комплект входят 8 карточек из твердого картона с ярким принтом морских обитателей, буклет с заданиями и решениями.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 770 руб. 1 598 руб.193 руб. в СплитНастольная игра "Перетягивание кальмара" арт.DJ-BG22
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНастольная игра GaGa games Повелитель Токио. Набор монстра: Ктул...
-
В наличииЦена 970 руб. 1 590 руб.243 руб. в СплитНастольная игра Dojoy "Страсти-Мордасти.Терапевтические сказки" ...
-
В наличииЦена 1 060 руб. 1 700 руб.265 руб. в СплитСтиль Жизни.Наст.игра "Шипы и розы" (Valentine's Day)
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитНастольная игра GaGa games Большая бродилка. На пути к трону жел...
-
В наличииЦена 2 150 руб. 4 029 руб.538 руб. в СплитСтиль Жизни.Наст.игра "Барбарон"
-
В наличииЦена 2 940 руб. 2 950 руб.735 руб. в СплитНастольная игра "Монополия СССР" арт.WM01019-RUS
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Отзывы о товаре Настольная игра-головоломка "Приключения осьминожек"