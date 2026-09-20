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Настольная игра "Поплавок" Bondibon SR/03N купить с доставкой в Москве
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Настольная игра "Поплавок" Bondibon SR/03N

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Настольная игра &quot;Поплавок&quot; Bondibon SR/03N - фото 1
Настольная игра &quot;Поплавок&quot; Bondibon SR/03N - фото 2
Настольная игра &quot;Поплавок&quot; Bondibon SR/03N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
карточные
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
15 мин.
  • Настольная игра &quot;Поплавок&quot; Bondibon SR/03N - фото 1
  • Настольная игра &quot;Поплавок&quot; Bondibon SR/03N - фото 2
  • Настольная игра &quot;Поплавок&quot; Bondibon SR/03N - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577701
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Характеристики

Бренд
Bondibon
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
карточные
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон
Среднее время игры, в минутах
15 мин.
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
8

Описание товара Настольная игра "Поплавок" Bondibon SR/03N

Настольная игра Bondibon Поплавок SR/03N понравится любому ребенку. Это очень интересная и веселая игра, предназначенная для двух-трех игроков. Целью игры является приготовление коктейлей на основе кока-колы и мороженого, и таких коктейлей нужно сделать больше всех и первым среди других игроков. Приготовление коктейлей производится путем сбора необходимой карточной комбинации. А ты сможешь сделать коктейль быстрее всехx Игра предназначена для детей в возрасте от 7 лет. В комплект игры входят 52 карты десять с соломинкой и ложкой, восемь с кружками, восемь с мороженым, восемь с бутылкой содовой, шесть с коктейлем поплавок, две с готовым десертом, две с гигантской соломинкой, четыре с бутылкой мыла со вкусом колы, четыре с мороженым и маслом, специальная бутылочная пробка, а также красочные правила игры.

Отзывы о товаре Настольная игра "Поплавок" Bondibon SR/03N




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Характеристики
Бренд
Bondibon
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
карточные
Возраст
от 7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Материал
картон
Среднее время игры, в минутах
15 мин.
Комплектация
игровые элементы, правила, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра Bondibon Поплавок SR/03N понравится любому ребенку. Это очень интересная и веселая игра, предназначенная для двух-трех игроков. Целью игры является приготовление коктейлей на основе кока-колы и мороженого, и таких коктейлей нужно сделать больше всех и первым среди других игроков. Приготовление коктейлей производится путем сбора необходимой карточной комбинации. А ты сможешь сделать коктейль быстрее всехx Игра предназначена для детей в возрасте от 7 лет. В комплект игры входят 52 карты десять с соломинкой и ложкой, восемь с кружками, восемь с мороженым, восемь с бутылкой содовой, шесть с коктейлем поплавок, две с готовым десертом, две с гигантской соломинкой, четыре с бутылкой мыла со вкусом колы, четыре с мороженым и маслом, специальная бутылочная пробка, а также красочные правила игры.
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Доставка
Отзывы


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