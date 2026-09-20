Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление, Вт
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577472
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1600000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х8
Вес, кг.
8.7
Описание товара Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138)
Тип SSD диск Назначение для настольного компьютера Цвет черный Емкость 256 Гб Форм-фактор накопителя 2.5" Подключение SATA 3.0 Тип флэш-памяти 3D TLC NAND Скорость последовательного чтения 550 Мб/с Скорость последовательной записи 510 Мб/с Максимальная ударная нагрузка 1500 G Время наработки на отказ (МТBF) 1600000 ч Ресурс TBW 150 Тб Размеры и вес Длина 100 мм Ширина 69.85 мм Толщина 7 мм
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1600000
Энергопотребление, Вт
5
Страна производитель
Китай
Тип SSD диск Назначение для настольного компьютера Цвет черный Емкость 256 Гб Форм-фактор накопителя 2.5" Подключение SATA 3.0 Тип флэш-памяти 3D TLC NAND Скорость последовательного чтения 550 Мб/с Скорость последовательной записи 510 Мб/с Максимальная ударная нагрузка 1500 G Время наработки на отказ (МТBF) 1600000 ч Ресурс TBW 150 Тб Размеры и вес Длина 100 мм Ширина 69.85 мм Толщина 7 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD AGI AI138 256GB (AGI256G06AI138) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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