Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Weissgauff HV 640 B черная
Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 640 B независимого типа позволит выстроить дизайн кухни согласно Вашим индивидуальным предпочтениям. Независимая панель Weissgauff HV 640 B изготовлена из стеклокерамики черного цвета и устанавливается отдельно от духового шкафа. Имеются 4 конфорки и 9 уровней регулировки мощности. Индикатор остаточного тепла покажет уровень нагрева конфорок после их выключения. На фронтальной части панели Weissgauff HV 640 B размещены сенсорные переключатели, кнопка блокировки работы конфорок (защита от детей). Имеется таймер, рассчитанный на временной промежуток от 1 до 99 минут. Размеры варочной поверхности – 58x51x5.5 см. Weissgauff HV 640 B оснащена цифровым индикатором ступеней нагрева, звуковым индикатором и функцией автоматического отключения.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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