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Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) купить с доставкой в Москве
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Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320)

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Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 1
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 2
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 3
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 4
Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 1
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 2
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 3
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 4
  • Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576809
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320)
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
299
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х3
Вес, кг.
1

Описание товара Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320)

Слесарный молоток Matrix 10320 с квадратным бойком весом 300 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой используется для работ по металлу, а также для забивания гвоздей и дюбелей. Оптимален для выполнения большого объема работ с мелким крепежом, облегчает действия в труднодоступных местах. Молоток пригодится во время строительства и ремонта, для сборки мебели, будет полезен и в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Прочность — отфрезерованная и отшлифованная головка изготовлена из стали 45 методом ковки.
  • Износостойкость — твердость рабочих частей составляет 40-45 HRC, поэтому инструмент выдерживает длительное использование.
  • Коррозионная стойкость — головка покрыта защитным лакокрасочным составом.
  • Надежная конструкция — головка закреплена на рукоятке при помощи эпоксидной смолы.
  • Возможность работы в сложных условиях — рукоятка из фибергласа не боится воздействий агрессивной среды: растворителей, бензина, масла и т. д.
  • Комфортная работа — легкая фибергласовая рукоятка с прорезиненной поверхностью поглощает колебания от ударов и не выскальзывает из ладони.



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Отзывы о товаре Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Длина, мм
299
Страна производитель
Китай
Описание

Слесарный молоток Matrix 10320 с квадратным бойком весом 300 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой используется для работ по металлу, а также для забивания гвоздей и дюбелей. Оптимален для выполнения большого объема работ с мелким крепежом, облегчает действия в труднодоступных местах. Молоток пригодится во время строительства и ремонта, для сборки мебели, будет полезен и в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Прочность — отфрезерованная и отшлифованная головка изготовлена из стали 45 методом ковки.
  • Износостойкость — твердость рабочих частей составляет 40-45 HRC, поэтому инструмент выдерживает длительное использование.
  • Коррозионная стойкость — головка покрыта защитным лакокрасочным составом.
  • Надежная конструкция — головка закреплена на рукоятке при помощи эпоксидной смолы.
  • Возможность работы в сложных условиях — рукоятка из фибергласа не боится воздействий агрессивной среды: растворителей, бензина, масла и т. д.
  • Комфортная работа — легкая фибергласовая рукоятка с прорезиненной поверхностью поглощает колебания от ударов и не выскальзывает из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10320) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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