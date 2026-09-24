Напильник, 250 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16230)
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Характеристики
Описание товара Напильник, 250 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех (16230)
Плоский напильник Сибртех 16230 с полотном длиной 250 мм с насечкой №2, с двухкомпонентной рукояткой, — инструмент для ручной доводки металлических изделий. Применяется после грубой обработки драчевым напильником. Позволяет зачистить плоскую или выпуклую наружную поверхность, придать заготовке нужную форму или размер. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, а также дома или на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть из высокоуглеродистой стали У13А устойчива к истиранию.
- Точность опиловки — режущая часть с насечкой №2 (до 25 зубьев на 10 мм длины) снимает слой материала толщиной до 0,08 мм.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания напильника.
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Плоский напильник Сибртех 16230 с полотном длиной 250 мм с насечкой №2, с двухкомпонентной рукояткой, — инструмент для ручной доводки металлических изделий. Применяется после грубой обработки драчевым напильником. Позволяет зачистить плоскую или выпуклую наружную поверхность, придать заготовке нужную форму или размер. Напильник будет полезен в слесарной мастерской, а также дома или на даче.
Преимущества
- Высокий ресурс — рабочая часть из высокоуглеродистой стали У13А устойчива к истиранию.
- Точность опиловки — режущая часть с насечкой №2 (до 25 зубьев на 10 мм длины) снимает слой материала толщиной до 0,08 мм.
- Эргономичность — двухкомпонентная рукоятка не выскальзывает из руки.
- Удобное хранение — в рукоятке имеется отверстие для подвешивания напильника.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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