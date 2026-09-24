Напильник, 300 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16232)
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб.
В наличии
Код товара: 649313
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440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
415
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х5х4
Вес, г.
448
Описание товара Напильник, 300 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16232)
Лупа Sparta 913745 оснащена двумя линзами диаметром 70 и 20 мм для 4-х и 6-кратного увеличения. Позволяет рассмотреть мелкие детали и предметы. Лупа классической конструкции с рукояткой пригодится людям с плохим зрением, ювелирам, мастерам по ремонту техники и т.д.
Преимущества
- Корпус лупы выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует его надежность и долговечность.
- Рукоятка оснащена компасом, благодаря которому можно осуществлять топографические манипуляции.
- Рукоятка с насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
- За счет небольшого веса 121 г при работе с лупой руки не устают.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник плоский - 1 шт
Длина, мм
415
Страна производитель
Россия
Лупа Sparta 913745 оснащена двумя линзами диаметром 70 и 20 мм для 4-х и 6-кратного увеличения. Позволяет рассмотреть мелкие детали и предметы. Лупа классической конструкции с рукояткой пригодится людям с плохим зрением, ювелирам, мастерам по ремонту техники и т.д.
Преимущества
- Корпус лупы выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует его надежность и долговечность.
- Рукоятка оснащена компасом, благодаря которому можно осуществлять топографические манипуляции.
- Рукоятка с насечками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
- За счет небольшого веса 121 г при работе с лупой руки не устают.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Напильник, 300 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16232) - этот товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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