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Молоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) купить с доставкой в Москве
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Молоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
чугун
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  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 5
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 6
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 7
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 8
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 9
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 10
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 11
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 12
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 13
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 14
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 15
  • Молоток слесарный &#039;&#039;optimal&#039;&#039; 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 576810
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Молоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
чугун
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
326
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х3
Вес, кг.
1

Описание товара Молоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369)

Слесарный молоток Matrix «optimal» 10369 с квадратным бойком весом 500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой используется при работе с металлическими заготовками, а также для забивания гвоздей и других крепежных элементов. Позволяет вбивать гвозди или штыри в труднодоступных местах. Предназначен для профессионального и частного применения.



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Отзывы о товаре Молоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Молоток
Класс товара
профессиональный
Комплектация
молоток слесарный - 1 шт
Форма бойка
квадратный
Материал рукояти
чугун
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
326
Страна производитель
Китай
Описание
Слесарный молоток Matrix «optimal» 10369 с квадратным бойком весом 500 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой используется при работе с металлическими заготовками, а также для забивания гвоздей и других крепежных элементов. Позволяет вбивать гвозди или штыри в труднодоступных местах. Предназначен для профессионального и частного применения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Молоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная рукоятка Matrix (10369) - стоимость товара 450 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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