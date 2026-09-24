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Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta купить с доставкой в Москве
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Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta

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Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 1
Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 2
Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 3
Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 4
Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 5
Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 6
Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
бытовой
  • Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 1
  • Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 2
  • Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 3
  • Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 4
  • Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 5
  • Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 6
  • Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658137
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400

Описание товара Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta

Пряморежущие ножницы Sparta 783145 длиной 300 мм рассчитаны на резку листового металла толщиной до 0,6 мм. Расположенная на одной оси с рукоятками рабочая часть позволяет выполнять чистый прямой рез. Ножницы пригодятся для выполнения ремонтных и слесарно-монтажных работ дома, в частной мастерской, гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ножницы изготовлены из углеродистой стали, режущие кромки закалены.
  • Долговечность — лезвия покрыты маслом для защиты от коррозии и увеличения срока службы инструмента.
  • Защита от травмирования — упоры у основания рукояток препятствуют их полному смыканию.
  • Безопасное хранение и транспортировка — S-образный фиксатор предотвращает случайное раскрытие губок.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание

Пряморежущие ножницы Sparta 783145 длиной 300 мм рассчитаны на резку листового металла толщиной до 0,6 мм. Расположенная на одной оси с рукоятками рабочая часть позволяет выполнять чистый прямой рез. Ножницы пригодятся для выполнения ремонтных и слесарно-монтажных работ дома, в частной мастерской, гараже.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — ножницы изготовлены из углеродистой стали, режущие кромки закалены.
  • Долговечность — лезвия покрыты маслом для защиты от коррозии и увеличения срока службы инструмента.
  • Защита от травмирования — упоры у основания рукояток препятствуют их полному смыканию.
  • Безопасное хранение и транспортировка — S-образный фиксатор предотвращает случайное раскрытие губок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta – стоимость товара 430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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