Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
бытовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
В наличии
Код товара: 658136
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470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400
Описание товара Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342)
Пряморежущие ножницы Горизонт 78342 длиной 290 мм применяются для резки листового металла толщиной до 1 мм. Инструмент рассчитан на бытовое использование, пригодится также в частной мастерской и гараже.
Преимущества
- Надежность — ножницы выполнены из прочной инструментальной легированной стали 45.
- Антикоррозийная защита — оксидированные лезвия не разрушаются под воздействием влаги.
- Безопасность — специальные упоры не допускают полного сжатия рукояток, предотвращая поломку ножниц и травмирование пользователя.
- Удобная транспортировка — ножницы поставляются вместе с ПВХ-чехлом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
290
Страна производитель
Китай
Пряморежущие ножницы Горизонт 78342 длиной 290 мм применяются для резки листового металла толщиной до 1 мм. Инструмент рассчитан на бытовое использование, пригодится также в частной мастерской и гараже.
Преимущества
- Надежность — ножницы выполнены из прочной инструментальной легированной стали 45.
- Антикоррозийная защита — оксидированные лезвия не разрушаются под воздействием влаги.
- Безопасность — специальные упоры не допускают полного сжатия рукояток, предотвращая поломку ножниц и травмирование пользователя.
- Удобная транспортировка — ножницы поставляются вместе с ПВХ-чехлом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу, 290 мм, пряморежущие (Горизонт)// Россия (78342) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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