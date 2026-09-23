Болторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502)
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Характеристики
Описание товара Болторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502)
Компактный болторез Сибртех 78502 длиной 200 мм (8?), из стали 65Mn, предназначен для перекусывания гвоздей, болтов, проволоки различной твердости, а также металлических стержней, заклепок, цепей и решеток толщиной до 3 мм. Благодаря компактности и малому весу 260 г оптимален для работы в труднодоступных местах. Инструмент рекомендован профессиональным работникам для проведения слесарных, строительных, спасательных работ, будет полезен и в быту.
Преимущества
- Прочность — рабочие части из стали 65Mn выдерживают высокие нагрузки.
- Износостойкость — режущие кромки твердостью 53 HRC долго держат заточку.
- Дополнительные возможности — механизм регулировки зазора режущих губок позволяет снизить нагрузку на лезвия и продлевает их ресурс.
- Комфортная работа — рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
- Безопасное хранение и транспортировка — фиксирующая скоба надежно удерживает рукоятки в закрытом положении.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Компактный болторез Сибртех 78502 длиной 200 мм (8?), из стали 65Mn, предназначен для перекусывания гвоздей, болтов, проволоки различной твердости, а также металлических стержней, заклепок, цепей и решеток толщиной до 3 мм. Благодаря компактности и малому весу 260 г оптимален для работы в труднодоступных местах. Инструмент рекомендован профессиональным работникам для проведения слесарных, строительных, спасательных работ, будет полезен и в быту.
Преимущества
- Прочность — рабочие части из стали 65Mn выдерживают высокие нагрузки.
- Износостойкость — режущие кромки твердостью 53 HRC долго держат заточку.
- Дополнительные возможности — механизм регулировки зазора режущих губок позволяет снизить нагрузку на лезвия и продлевает их ресурс.
- Комфортная работа — рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
- Безопасное хранение и транспортировка — фиксирующая скоба надежно удерживает рукоятки в закрытом положении.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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