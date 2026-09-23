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Болторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502) купить с доставкой в Москве
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Болторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502)

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Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 1
Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 2
Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 3
Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 4
Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 5
Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 6
Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
  • Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 1
  • Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 2
  • Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 3
  • Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 4
  • Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 5
  • Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 6
  • Болторез компактный, 200 мм - 8&quot;, 65Mn Сибртех (78502) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648969
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Болторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502)
440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
310

Описание товара Болторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502)

Компактный болторез Сибртех 78502 длиной 200 мм (8?), из стали 65Mn, предназначен для перекусывания гвоздей, болтов, проволоки различной твердости, а также металлических стержней, заклепок, цепей и решеток толщиной до 3 мм. Благодаря компактности и малому весу 260 г оптимален для работы в труднодоступных местах. Инструмент рекомендован профессиональным работникам для проведения слесарных, строительных, спасательных работ, будет полезен и в быту.

Преимущества

  • Прочность — рабочие части из стали 65Mn выдерживают высокие нагрузки.
  • Износостойкость — режущие кромки твердостью 53 HRC долго держат заточку.
  • Дополнительные возможности — механизм регулировки зазора режущих губок позволяет снизить нагрузку на лезвия и продлевает их ресурс.
  • Комфортная работа — рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксирующая скоба надежно удерживает рукоятки в закрытом положении.



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Отзывы о товаре Болторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Болторез
Комплектация
Болторез - 1 шт
Длина, мм
200
Страна производитель
Россия
Описание

Компактный болторез Сибртех 78502 длиной 200 мм (8?), из стали 65Mn, предназначен для перекусывания гвоздей, болтов, проволоки различной твердости, а также металлических стержней, заклепок, цепей и решеток толщиной до 3 мм. Благодаря компактности и малому весу 260 г оптимален для работы в труднодоступных местах. Инструмент рекомендован профессиональным работникам для проведения слесарных, строительных, спасательных работ, будет полезен и в быту.

Преимущества

  • Прочность — рабочие части из стали 65Mn выдерживают высокие нагрузки.
  • Износостойкость — режущие кромки твердостью 53 HRC долго держат заточку.
  • Дополнительные возможности — механизм регулировки зазора режущих губок позволяет снизить нагрузку на лезвия и продлевает их ресурс.
  • Комфортная работа — рукоятки с антискользящим покрытием обеспечивают надежный хват.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксирующая скоба надежно удерживает рукоятки в закрытом положении.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Болторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502) - по цене 440 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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