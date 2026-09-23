Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 300 х 415 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20573)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб.
В наличии
Код товара: 648958
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
410 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х30
Вес, г.
170
Описание товара Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 300 х 415 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20573)
Универсальная F-образная быстрозажимная струбцина Matrix 20573 размером 300 х 415 х 45 мм, в пластиковом корпусе, используется в столярном деле. Позволяет быстро и надежно фиксировать заготовки с целью для последующего склеивания, сверления, шлифовки, пиления и другой обработки. Компактный размер упрощает работу с инструментом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 200 х 50 х 260 мм Matrix (20403...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитСтрубцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 200 х 315 х...
-
В наличииЦена 400 руб. 500 руб.100 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 250х50х310мм 20404 Matrix (2040...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитНожницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки ...
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитМолоток слесарный, 300г, фибергласовая обрезиненная рукоятка Mat...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитСтрубцина F-образная, усиленная, 300 х 50 х 370 мм Matrix (20405...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитНожницы по металлу, 300 мм, пряморежущие Sparta
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитЗажим ручной, полукруглый захват, 220мм 18422 Сибртех (18422)
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитБолторез компактный, 200 мм - 8", 65Mn Сибртех (78502)
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитНапильник, 300 мм, плоский, деревянная ручка Сибртех (16232)
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитНапильник, 250 мм, плоский, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибрте...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитМолоток слесарный ''optimal'' 500г ,фибергласовая обрезиненная р...
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
бытовой
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Глубина зажима
45
Страна производитель
Китай
Универсальная F-образная быстрозажимная струбцина Matrix 20573 размером 300 х 415 х 45 мм, в пластиковом корпусе, используется в столярном деле. Позволяет быстро и надежно фиксировать заготовки с целью для последующего склеивания, сверления, шлифовки, пиления и другой обработки. Компактный размер упрощает работу с инструментом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 300 х 415 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20573) - этот товар вы можете купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина универсальная, быстрозажимная, F-образная, 300 х 415 х 45 мм, пластиковый корпус Matrix (20573)