Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Класс товара
бытовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб.
В наличии
Код товара: 658134
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Загружаем...
400 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х35х30
Вес, г.
400
Описание товара Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta
Пряморежущие ножницы Sparta 783155 длиной 250 мм, с обрезиненными рукоятками, предназначены для резки листового металла толщиной не более 0,8 мм. Двухрычажная система увеличивает прикладываемое усилие. Ножницы будут полезны в быту, пригодятся в ходе выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ
Преимущества
- Прочность и долговечность — ножницы выполнены из углеродистой стали.
- Высокий ресурс — режущие кромки закалены до необходимой твердости.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки с упорами для пальцев обеспечивают надежный хват.
- Эргономичность — на рукоятке имеется петля для подвесного хранения.
- Безопасное хранение и транспортировка — встроенный фиксатор не допускает случайного раскрытия лезвий.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Класс товара
бытовой
Комплектация
Ножницы по металлу - 1 шт
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Пряморежущие ножницы Sparta 783155 длиной 250 мм, с обрезиненными рукоятками, предназначены для резки листового металла толщиной не более 0,8 мм. Двухрычажная система увеличивает прикладываемое усилие. Ножницы будут полезны в быту, пригодятся в ходе выполнения слесарно-монтажных и ремонтных работ
Преимущества
- Прочность и долговечность — ножницы выполнены из углеродистой стали.
- Высокий ресурс — режущие кромки закалены до необходимой твердости.
- Комфортная работа — обрезиненные рукоятки с упорами для пальцев обеспечивают надежный хват.
- Эргономичность — на рукоятке имеется петля для подвесного хранения.
- Безопасное хранение и транспортировка — встроенный фиксатор не допускает случайного раскрытия лезвий.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ножницы по металлу, 250 мм, пряморежущие, обрезиненные рукоятки Sparta - по цене 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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