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Струбцина F-образная, 300 х 80 х 360 мм Sparta купить с доставкой в Москве
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Струбцина F-образная, 300 х 80 х 360 мм Sparta

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Струбцина F-образная, 300 х 80 х 360 мм// Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648877
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Струбцина F-образная, 300 х 80 х 360 мм Sparta
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х30
Вес, г.
520

Описание товара Струбцина F-образная, 300 х 80 х 360 мм Sparta

F-образная струбцина Sparta 204355 длиной 360 мм и величиной зажима 300 х 80 мм позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Используется в столярном и слесарном деле. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет фиксировать заготовку со значительным усилием. 



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Отзывы о товаре Струбцина F-образная, 300 х 80 х 360 мм Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Струбцина
Страна производитель
Китай
Описание
F-образная струбцина Sparta 204355 длиной 360 мм и величиной зажима 300 х 80 мм позволяет фиксировать заготовки из металла, древесины и других материалов для их соединения или обработки. Используется в столярном и слесарном деле. Деталь помещают между губками, одна из которых подвижна и служит для регулировки величины захвата. Винтовой зажим позволяет фиксировать заготовку со значительным усилием. 


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина F-образная, 300 х 80 х 360 мм Sparta - по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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