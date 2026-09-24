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Напильник, 300 мм, №2, трехгранный, сталь У13А Сибртех купить с доставкой в Москве
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Напильник, 300 мм, №2, трехгранный, сталь У13А Сибртех

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Напильник, 300 мм, №2, трехгранный, сталь У13А Сибртех
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649308
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
365
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х5х4
Вес, г.
220

Описание товара Напильник, 300 мм, №2, трехгранный, сталь У13А Сибртех

Штыковая лопата Сибртех 61470 размером 210 х 270 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится для проведения земляных работ на участке и строительной площадке. Используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Благодаря закругленной верхней кромке лопата легко проникает даже в твердую почву. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм.

Преимущества

  • Надежность — лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена до необходимой твердости.
  • Устойчивость к воздействию влаги — рабочее полотно покрыто порошковой эмалью для защиты от образования коррозии.
  • Высокая прочность на излом — клиновидное полотно с ребрами жесткости выдерживает значительные нагрузки.
  • Крепкая фиксация черенка — конструкция тулейки позволяет надежно закрепить его саморезами.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Напильник, 300 мм, №2, трехгранный, сталь У13А Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Напильник
Комплектация
Напильник трехгранный - 1 шт
Длина, мм
365
Страна производитель
Россия
Описание

Штыковая лопата Сибртех 61470 размером 210 х 270 мм, без черенка, с ребрами жесткости, пригодится для проведения земляных работ на участке и строительной площадке. Используется для вскапывания земли, создания траншей и т.д. Благодаря закругленной верхней кромке лопата легко проникает даже в твердую почву. Цельновырубная тулейка подходит для черенка диаметром 40 мм.

Преимущества

  • Надежность — лопата выполнена из среднеуглеродистой стали и закалена до необходимой твердости.
  • Устойчивость к воздействию влаги — рабочее полотно покрыто порошковой эмалью для защиты от образования коррозии.
  • Высокая прочность на излом — клиновидное полотно с ребрами жесткости выдерживает значительные нагрузки.
  • Крепкая фиксация черенка — конструкция тулейки позволяет надежно закрепить его саморезами.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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