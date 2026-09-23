Струбцина F-образная, усиленная, 200 х 50 х 260 мм Matrix (20403)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
полупрофессиональный
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 648901
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390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х20
Вес, г.
390
Описание товара Струбцина F-образная, усиленная, 200 х 50 х 260 мм Matrix (20403)
F-образная струбцина Matrix 20403 размером 200 х 50 х 260 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлено 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Подвижный кронштейн позволяет регулировать величину захвата, которая может достигать 200 мм. Струбцину применяют для выполнения слесарных и столярных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
полупрофессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
50
Страна производитель
Китай
F-образная струбцина Matrix 20403 размером 200 х 50 х 260 мм используется для зажима металлических, деревянных и других заготовок для их последующей обработки или сборки. Представляет собой штангу, на которой установлено 2 кронштейна — неподвижный и подвижный. Деталь помещается между ними и прижимается к губкам при помощи винтового зажима с трапециевидной резьбой. Подвижный кронштейн позволяет регулировать величину захвата, которая может достигать 200 мм. Струбцину применяют для выполнения слесарных и столярных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина F-образная, усиленная, 200 х 50 х 260 мм Matrix (20403) - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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