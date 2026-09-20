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Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 купить с доставкой в Москве
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Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109

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Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 1
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Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 3
Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 4
Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 5
Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 6
Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 7
Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 8
Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 1
  • Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 2
  • Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 3
  • Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 4
  • Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 5
  • Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 6
  • Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 7
  • Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 8
  • Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576772
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Триммер
Размеры в упаковке, см
22х17х7
Вес, кг.
1

Описание товара Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109

Триммеры

Отзывы о товаре Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Триммер
Описание
Триммеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер 2 в 1 Kitfort КТ-3109 – стоимость товара 1780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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