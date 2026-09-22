Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Назначение
для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716632
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х4
Вес, г.
200
Описание товара Триммер для носа и ушей Philips NT5650/16 Series 5000
для бороды и усов/для бровей/для носа и ушей, длина стрижки: 3–5 мм, питание от батареек, влажная чистка, не требует смазки
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Бренд
Тип товара
Триммер
Назначение
для носа и ушей
Цвет
черный
Комплектация
чехол
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки
3 мм
Страна производитель
Китай
для бороды и усов/для бровей/для носа и ушей, длина стрижки: 3–5 мм, питание от батареек, влажная чистка, не требует смазки
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