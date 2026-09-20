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Чайник электрический Pioneer KE562M купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Pioneer KE562M

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Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 1
Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 2
Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 3
Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 4
Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 1
  • Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 2
  • Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 3
  • Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 4
  • Чайник электрический Pioneer KE562M - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 573781
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Размеры в упаковке, см
24х22х22
Вес, кг.
1

Описание товара Чайник электрический Pioneer KE562M

Чайник электрический Pioneer KE562M изготовлен из нержавеющей стали. Особенности: вращение на 360 градусов, индикатор уровня воды, индикация включения, отсек для хранения шнура, фильтр, с вращением подставки на 360 градусов, с индикатором уровня воды, с фильтром от накипи. Комплектация: чайник, гарантийный талон, инструкция на русском языке

Отзывы о товаре Чайник электрический Pioneer KE562M




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Описание
Чайник электрический Pioneer KE562M изготовлен из нержавеющей стали. Особенности: вращение на 360 градусов, индикатор уровня воды, индикация включения, отсек для хранения шнура, фильтр, с вращением подставки на 360 градусов, с индикатором уровня воды, с фильтром от накипи. Комплектация: чайник, гарантийный талон, инструкция на русском языке
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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