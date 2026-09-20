Насадки CS Medica AP-332 (ортодонтальные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPuls
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для ирригатора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571851
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Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х1
Вес, г.
100
Описание товара Насадки CS Medica AP-332 (ортодонтальные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPuls
Насадки CS Medica AP-332, ортодонтальные, для портативных ирригаторов полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 Portable PureWhite, CS Medica AquaPulsar CS-3 Portable SoftPink, а также CS Medica AquaPulsar CS-3 Portable DeepBlack. Количество в упаковке 2 шт.уки. Каждая насадка предназначена для индивидуального использования - очищение брекет систем и других ортодонтальных конструкций.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
CS Medica
Тип товара
Насадка для ирригатора
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Насадки CS Medica AP-332, ортодонтальные, для портативных ирригаторов полости рта CS Medica AquaPulsar CS-3 Portable PureWhite, CS Medica AquaPulsar CS-3 Portable SoftPink, а также CS Medica AquaPulsar CS-3 Portable DeepBlack. Количество в упаковке 2 шт.уки. Каждая насадка предназначена для индивидуального использования - очищение брекет систем и других ортодонтальных конструкций.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Насадки CS Medica AP-332 (ортодонтальные) для портативного ирригатора полости рта CS Medica AquaPuls - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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