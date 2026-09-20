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Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый купить с доставкой в Москве
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Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый

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Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 1
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 2
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 3
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 4
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 5
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 6
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 7
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 8
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 9
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 10
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 11
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 12
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 13
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 14
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 15
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 16
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 17
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 18
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 19
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 20
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
500
Цвет
белый
Количество порций
1
Количество температурных режимов
1
Диаметр выпечки
12
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 1
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 2
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 3
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 4
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 5
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 6
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 7
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 8
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 9
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 10
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 11
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 12
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 13
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 14
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 15
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 16
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 17
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 18
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 19
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 20
  • Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
820 руб.  1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571675
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Прочее
мощность 500 Вт
Страна бренда
Республика Корея
Тип панели
вафли
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
500
Цвет
белый
Количество порций
1
Вид панели для вафель
бельгийские, венские
Количество температурных режимов
1
Диаметр выпечки
12
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х10
Вес, г.
683

Описание товара Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый

Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый Вафельница Hyundai HYSM-4243 поможет готовить вкусные завтраки для всей семьи. Модель изготовлена из лёгкого, но прочного пищевого пластика, никак не влияющего на вкус готовых блюд. Компактность и лаконичный дизайн позволят прибору найти идеальное место даже на небольшой кухне. Мощность прибора – 500 Вт, благодаря этому на приготовление вафли ему требуется около пяти минут. Для начала работы не нужно нажимать никаких кнопок, достаточно просто воткнуть вилку в розетку и залить заранее подготовленное тесто в соответствующее отделение, когда панели прогреются до рабочей температуры. Их диаметр составляет 12 сантиметров – это классический размер готовых вафель. Антипригарное покрытие позволяет делать вкусный и питательный завтрак без масла. Очищать Hyundai HYSM-4243 очень просто. Для этого нужно просто протереть рабочие поверхности, соприкасающиеся с тестом, влажной тканью. Никаких дополнительных средств не потребуется.

Отзывы о товаре Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
пластик
Прочее
мощность 500 Вт
Страна бренда
Республика Корея
Тип панели
вафли
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
500
Цвет
белый
Количество порций
1
Вид панели для вафель
бельгийские, венские
Развернуть
Количество температурных режимов
1
Диаметр выпечки
12
Антипригарное покрытие
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый Вафельница Hyundai HYSM-4243 поможет готовить вкусные завтраки для всей семьи. Модель изготовлена из лёгкого, но прочного пищевого пластика, никак не влияющего на вкус готовых блюд. Компактность и лаконичный дизайн позволят прибору найти идеальное место даже на небольшой кухне. Мощность прибора – 500 Вт, благодаря этому на приготовление вафли ему требуется около пяти минут. Для начала работы не нужно нажимать никаких кнопок, достаточно просто воткнуть вилку в розетку и залить заранее подготовленное тесто в соответствующее отделение, когда панели прогреются до рабочей температуры. Их диаметр составляет 12 сантиметров – это классический размер готовых вафель. Антипригарное покрытие позволяет делать вкусный и питательный завтрак без масла. Очищать Hyundai HYSM-4243 очень просто. Для этого нужно просто протереть рабочие поверхности, соприкасающиеся с тестом, влажной тканью. Никаких дополнительных средств не потребуется.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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