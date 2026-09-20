Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
500
Цвет
белый
Количество порций
1
Количество температурных режимов
1
Диаметр выпечки
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
820 руб.
1 890
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571675
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Описание товара Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый
Вафельница Hyundai HYSM-4243 поможет готовить вкусные завтраки для всей семьи. Модель изготовлена из лёгкого, но прочного пищевого пластика, никак не влияющего на вкус готовых блюд. Компактность и лаконичный дизайн позволят прибору найти идеальное место даже на небольшой кухне. Мощность прибора – 500 Вт, благодаря этому на приготовление вафли ему требуется около пяти минут. Для начала работы не нужно нажимать никаких кнопок, достаточно просто воткнуть вилку в розетку и залить заранее подготовленное тесто в соответствующее отделение, когда панели прогреются до рабочей температуры. Их диаметр составляет 12 сантиметров – это классический размер готовых вафель. Антипригарное покрытие позволяет делать вкусный и питательный завтрак без масла. Очищать Hyundai HYSM-4243 очень просто. Для этого нужно просто протереть рабочие поверхности, соприкасающиеся с тестом, влажной тканью. Никаких дополнительных средств не потребуется.
Вафельница Hyundai HYSM-4243 500Вт белый
Вафельница Hyundai HYSM-4243 поможет готовить вкусные завтраки для всей семьи. Модель изготовлена из лёгкого, но прочного пищевого пластика, никак не влияющего на вкус готовых блюд. Компактность и лаконичный дизайн позволят прибору найти идеальное место даже на небольшой кухне. Мощность прибора – 500 Вт, благодаря этому на приготовление вафли ему требуется около пяти минут. Для начала работы не нужно нажимать никаких кнопок, достаточно просто воткнуть вилку в розетку и залить заранее подготовленное тесто в соответствующее отделение, когда панели прогреются до рабочей температуры. Их диаметр составляет 12 сантиметров – это классический размер готовых вафель. Антипригарное покрытие позволяет делать вкусный и питательный завтрак без масла. Очищать Hyundai HYSM-4243 очень просто. Для этого нужно просто протереть рабочие поверхности, соприкасающиеся с тестом, влажной тканью. Никаких дополнительных средств не потребуется.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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