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Характеристики
Тип выпечки
венские вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
белый
Количество порций
2
Количество режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719695
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Описание товара Прибор для выпечки BQ ST2006 Белый
Белая вафельница BQ ST2006 с алюминиевыми несъемными панелями дополнена антипригарным покрытием для готовки без масла. Такие пластины не дают тесту прилипать и упрощают очистку от крошек и прочих загрязнений. Устройство с одним режимом нагрева дополнено автоматическим контролем температуры. По периметру рабочей области предусмотрен желоб для защиты от вытекания излишков теста наружу.
BQ ST2006 с прямоугольными пластинами 12x21.9 см позволяет одновременно выпекать 2 венские или бельгийские вафли. Благодаря технологии 180° Flip вы можете переворачивать устройство для равномерного распределения теста и пропекания изделий. Нескользящие ножки и термоизолированные ручки делают работу с вафельницей удобной и безопасной. Хранить устройство можно вертикально в шкафу или на полке.
Белая вафельница BQ ST2006 с алюминиевыми несъемными панелями дополнена антипригарным покрытием для готовки без масла. Такие пластины не дают тесту прилипать и упрощают очистку от крошек и прочих загрязнений. Устройство с одним режимом нагрева дополнено автоматическим контролем температуры. По периметру рабочей области предусмотрен желоб для защиты от вытекания излишков теста наружу.
BQ ST2006 с прямоугольными пластинами 12x21.9 см позволяет одновременно выпекать 2 венские или бельгийские вафли. Благодаря технологии 180° Flip вы можете переворачивать устройство для равномерного распределения теста и пропекания изделий. Нескользящие ножки и термоизолированные ручки делают работу с вафельницей удобной и безопасной. Хранить устройство можно вертикально в шкафу или на полке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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