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Мультипекарь Starwind SSM2301 черный купить с доставкой в Москве
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Мультипекарь Starwind SSM2301 черный

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Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 1
Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 2
Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 3
Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 4
Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 5
Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 6
Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичница
  • Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 1
  • Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 2
  • Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 3
  • Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 4
  • Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 5
  • Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 6
  • Мультипекарь Starwind SSM2301 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414560
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Сэндвичница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х8
Вес, кг.
1.55

Описание товара Мультипекарь Starwind SSM2301 черный

Сэндвичница STARWIND SSM2301 станет любимым приборчиком для всей семьи. Модель представлена в черном корпусе, классическом лаконичном дизайне. Экономит место на кухне благодаря компактным размерам. 

Отзывы о товаре Мультипекарь Starwind SSM2301 черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Сэндвичница
Страна производитель
Китай
Описание
Сэндвичница STARWIND SSM2301 станет любимым приборчиком для всей семьи. Модель представлена в черном корпусе, классическом лаконичном дизайне. Экономит место на кухне благодаря компактным размерам. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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