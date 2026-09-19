Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Вафельница
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474812
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Для приготовления наивкуснейших венских или бельгийских вафель, пончиков, пирожных, кексов, пряников, печенья идеально подойдет вафельница ВЕЛИКИЕ РЕКИ Кубань -10. Благодаря высокой мощности в 750 Вт приготовление вкусных завтраков и перекусов не займет много времени. Вафельница обладает компактными размерами и не займет много рабочего пространства на вашей кухне. Качественное антипригарное покрытие позволяет печь практически без использования масла. К тому же, оно легко и быстро очищается после процесса готовки. Комплектуется тремя сменными панелями: панель для венских вафель, панель для печенья, для приготовления пирожных, кексов, пряников, печенья и панель для пончиков. Ненагревающийся корпус и фиксирующаяся крышка гарантируют безопасность во время эксплуатации.
Для приготовления наивкуснейших венских или бельгийских вафель, пончиков, пирожных, кексов, пряников, печенья идеально подойдет вафельница ВЕЛИКИЕ РЕКИ Кубань -10. Благодаря высокой мощности в 750 Вт приготовление вкусных завтраков и перекусов не займет много времени. Вафельница обладает компактными размерами и не займет много рабочего пространства на вашей кухне. Качественное антипригарное покрытие позволяет печь практически без использования масла. К тому же, оно легко и быстро очищается после процесса готовки. Комплектуется тремя сменными панелями: панель для венских вафель, панель для печенья, для приготовления пирожных, кексов, пряников, печенья и панель для пончиков. Ненагревающийся корпус и фиксирующаяся крышка гарантируют безопасность во время эксплуатации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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