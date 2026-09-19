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Вафельница Великие реки Кубань-10 купить с доставкой в Москве
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Вафельница Великие реки Кубань-10

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Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 1
Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 2
Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 3
Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 4
Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 5
Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 6
Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 1
  • Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 2
  • Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 3
  • Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 4
  • Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 5
  • Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 6
  • Вафельница Великие реки Кубань-10 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474812
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Характеристики

Бренд
Великие Реки
Тип товара
Вафельница
Размеры в упаковке, см
25х18х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Вафельница Великие реки Кубань-10

Для приготовления наивкуснейших венских или бельгийских вафель, пончиков, пирожных, кексов, пряников, печенья идеально подойдет вафельница ВЕЛИКИЕ РЕКИ Кубань -10. Благодаря высокой мощности в 750 Вт приготовление вкусных завтраков и перекусов не займет много времени. Вафельница обладает компактными размерами и не займет много рабочего пространства на вашей кухне. Качественное антипригарное покрытие позволяет печь практически без использования масла. К тому же, оно легко и быстро очищается после процесса готовки. Комплектуется тремя сменными панелями: панель для венских вафель, панель для печенья, для приготовления пирожных, кексов, пряников, печенья и панель для пончиков. Ненагревающийся корпус и фиксирующаяся крышка гарантируют безопасность во время эксплуатации.

Отзывы о товаре Вафельница Великие реки Кубань-10




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Характеристики
Бренд
Великие Реки
Тип товара
Вафельница
Описание
Для приготовления наивкуснейших венских или бельгийских вафель, пончиков, пирожных, кексов, пряников, печенья идеально подойдет вафельница ВЕЛИКИЕ РЕКИ Кубань -10. Благодаря высокой мощности в 750 Вт приготовление вкусных завтраков и перекусов не займет много времени. Вафельница обладает компактными размерами и не займет много рабочего пространства на вашей кухне. Качественное антипригарное покрытие позволяет печь практически без использования масла. К тому же, оно легко и быстро очищается после процесса готовки. Комплектуется тремя сменными панелями: панель для венских вафель, панель для печенья, для приготовления пирожных, кексов, пряников, печенья и панель для пончиков. Ненагревающийся корпус и фиксирующаяся крышка гарантируют безопасность во время эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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