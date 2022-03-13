Вафельница Kitfort КТ-1620
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 183002
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х13
Вес, кг.
2
Описание товара Вафельница Kitfort КТ-1620
Вафельница Kitfort КТ-1620 – это ваш пропуск во вкусное утро. С ней вы сможете разнообразить свой завтрак, и угостить всех домочадцев вкусными венскими и бельгийскими вафлями домашнего приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Вафельница Kitfort КТ-1620 – это ваш пропуск во вкусное утро. С ней вы сможете разнообразить свой завтрак, и угостить всех домочадцев вкусными венскими и бельгийскими вафлями домашнего приготовления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Достоинства:
Время выпекания,быстро прогревается, выпекает равномерно, ничего не прилипает, компактная, как есть регулировка температуры.
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Долго думали над приобретением вафельницы,в итоге решились на покупку. При поиске одним из главных критериев была мощность и размер, не хотелось покупать популярную "игрушечную" вафельницу мощностью 600 Вт и возможностью делать только одну небольшую вафлю, поэтому почти сразу решилась на покупку именно модели от Kitfort (мощность 1000 Вт считаю оптимальной). И главный плюс, что конечно же, что ребёнку понравилось!
Достоинства:
Адекватное соотношение цены и качества, быстро греется, есть диапазон степени готовки вафель.
Недостатки:
В целом хорошо. Тяжело чистить после использования
Комментарий:
Не забудьте прокалить!
Достоинства:
Хорошо нагревается и пропекает быстро
Недостатки:
Короткий шнур, немного разболтана крышка
Комментарий:
Хорошая вафельница, печёт хорошо. Тесто не прилипает к поверхности. Рецепты которые указаны в инструкции получаются вкусно. Регулировка нагрева работает. Из неудобств короткий шнур, крышка при опускании и подъёме немного гуляет.
Вафельница Kitfort КТ-1620 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вафельница Kitfort КТ-1620
Достоинства:
Время выпекания,быстро прогревается, выпекает равномерно, ничего не прилипает, компактная, как есть регулировка температуры.
Недостатки:
Не обнаружено
Комментарий:
Долго думали над приобретением вафельницы,в итоге решились на покупку. При поиске одним из главных критериев была мощность и размер, не хотелось покупать популярную "игрушечную" вафельницу мощностью 600 Вт и возможностью делать только одну небольшую вафлю, поэтому почти сразу решилась на покупку именно модели от Kitfort (мощность 1000 Вт считаю оптимальной). И главный плюс, что конечно же, что ребёнку понравилось!
Достоинства:
Адекватное соотношение цены и качества, быстро греется, есть диапазон степени готовки вафель.
Недостатки:
В целом хорошо. Тяжело чистить после использования
Комментарий:
Не забудьте прокалить!
Достоинства:
Хорошо нагревается и пропекает быстро
Недостатки:
Короткий шнур, немного разболтана крышка
Комментарий:
Хорошая вафельница, печёт хорошо. Тесто не прилипает к поверхности. Рецепты которые указаны в инструкции получаются вкусно. Регулировка нагрева работает. Из неудобств короткий шнур, крышка при опускании и подъёме немного гуляет.