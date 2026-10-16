Вафельница Kitfort КТ-1674
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Характеристики
Тип товара
Вафельницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
В наличии
Код товара: 641878
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельницы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х16
Вес, кг.
4.18
Описание товара Вафельница Kitfort КТ-1674
Вафельница KITFORT КТ-1674 позволяет готовить бельгийские вафли, горячие бутерброды, тосты, овощи гриль. Она поставляется в комплекте с тремя видами сменных панелей. Антипригарное покрытие предотвращает приставание продуктов, что обеспечивает простое извлечение выпечки и облегчает очистку. На передней части корпуса расположен поворотный регулятор температуры для настройки интенсивности нагрева. Световые индикаторы помогают контролировать готовность к работе. Ручка из термостойкого пластика слабо нагревается и снижает риск ожогов. Для повышения устойчивости на основании KITFORT КТ-1674 предусмотрены прорезиненные ножки.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель, Вафельницы Китфорт
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Курьерская доставка в Москве
Вафельница KITFORT КТ-1674 позволяет готовить бельгийские вафли, горячие бутерброды, тосты, овощи гриль. Она поставляется в комплекте с тремя видами сменных панелей. Антипригарное покрытие предотвращает приставание продуктов, что обеспечивает простое извлечение выпечки и облегчает очистку. На передней части корпуса расположен поворотный регулятор температуры для настройки интенсивности нагрева. Световые индикаторы помогают контролировать готовность к работе. Ручка из термостойкого пластика слабо нагревается и снижает риск ожогов. Для повышения устойчивости на основании KITFORT КТ-1674 предусмотрены прорезиненные ножки.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель, Вафельницы Китфорт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель, Вафельницы Китфорт
Вафельница Kitfort КТ-1674 - стоимость товара 5440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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