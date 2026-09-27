Вафельница Kitfort КТ-1664

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
вафли, бутерброды
Мощность, Вт
1000
Цвет
черный
Количество порций
5
Количество температурных режимов
1
Диаметр выпечки
19 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 584712
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Мультипекарь Kitfort – это современная электровафельница, которая станет настоящей находкой для тех, кто ценит вкусные и разнообразные блюда прямо у себя дома. Прибор оснащен мощностью в 1000 Вт, что обеспечивает быструю и равномерную выпечку вашего любимого лакомства.
С помощью мультипекаря Kitfort вы сможете приготовить сразу до 5 порций, что делает его идеальным выбором для семьи или небольшой компании. Антипригарное покрытие гарантирует, что ваши вафли не прилипнут к поверхности, а уход за прибором будет простым и удобным.
Компактный дизайн устройства и его стильный черный цвет прекрасно впишутся в любой кухонный интерьер. Несмотря на свой функционал, мультипекарь Kitfort весит всего 1,3 кг, что упрощает его хранение и перемещение.
Управление прибором предельно простое благодаря наличию одного режима работы, что будет особенно удобно для тех, кто только начинает осваивать искусство приготовления домашних вафель. Бренд Kitfort известен своим качественным и надежным кухонным оборудованием, и данный мультипекарь не является исключением.
Наслаждайтесь вкусом свежих и ароматных вафель с мультипекарем Kitfort!
Мультипекарь Kitfort – это современная электровафельница, которая станет настоящей находкой для тех, кто ценит вкусные и разнообразные блюда прямо у себя дома. Прибор оснащен мощностью в 1000 Вт, что обеспечивает быструю и равномерную выпечку вашего любимого лакомства.
С помощью мультипекаря Kitfort вы сможете приготовить сразу до 5 порций, что делает его идеальным выбором для семьи или небольшой компании. Антипригарное покрытие гарантирует, что ваши вафли не прилипнут к поверхности, а уход за прибором будет простым и удобным.
Компактный дизайн устройства и его стильный черный цвет прекрасно впишутся в любой кухонный интерьер. Несмотря на свой функционал, мультипекарь Kitfort весит всего 1,3 кг, что упрощает его хранение и перемещение.
Управление прибором предельно простое благодаря наличию одного режима работы, что будет особенно удобно для тех, кто только начинает осваивать искусство приготовления домашних вафель. Бренд Kitfort известен своим качественным и надежным кухонным оборудованием, и данный мультипекарь не является исключением.
Наслаждайтесь вкусом свежих и ароматных вафель с мультипекарем Kitfort!
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