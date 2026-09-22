Top.Mail.Ru
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 1
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 2
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 3
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 4
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 5
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 6
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 7
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 8
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 9
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 10
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 11
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 12
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 13
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 14
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 15
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 16
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 17
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 18
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 19
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 20
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 21
Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
венские вафли, бельгийские вафли, вафли (овощные, сырные)
Мощность, Вт
550
Цвет
красный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 1
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 2
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 3
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 4
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 5
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 6
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 7
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 8
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 9
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 10
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 11
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 12
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 13
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 14
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 15
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 16
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 17
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 18
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 19
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 20
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 21
  • Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720138
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DASWERK
Тип выпечки
венские вафли, бельгийские вафли, вафли (овощные, сырные)
Мощность, Вт
550
Цвет
красный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х12
Вес, г.
919

Описание товара Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт

Электрическая вафельница подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 350 Вт обеспечивают равномерное приготовление вафель. Диаметр жарочной поверхности составляет 12 см.Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически — достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто. В устройстве предусмотрен удобный ручной тип управления. Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу удобно хранить.

Отзывы о товаре Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DASWERK
Тип выпечки
венские вафли, бельгийские вафли, вафли (овощные, сырные)
Мощность, Вт
550
Цвет
красный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая вафельница подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 350 Вт обеспечивают равномерное приготовление вафель. Диаметр жарочной поверхности составляет 12 см.Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически — достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто. В устройстве предусмотрен удобный ручной тип управления. Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу удобно хранить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электровафельница Daswerk,WM-2 для венских бельгийских вафель, d12,5см, 550 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...