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Характеристики
Мощность, Вт
350
Цвет
красный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719503
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Описание товара Электровафельница Daswerk WM-1 для венских бельгийских вафель, d12см, 350 Вт
Электровафельница DASWERK WM-1 – идеальный помощник на кухне для любителей вафель. Эта вафельница электрическая позволяет готовить не только классические венские и бельгийские вафли, но и оригинальные овощные и сырные вариации. Благодаря антипригарному покрытию и мощности 350 Вт, ваши вафли будут равномерно пропекаться, сохраняя идеальную текстуру и вкус.
Электровафельница оснащена системой термостата и индикатором нагрева, что позволяет автоматически регулировать температуру для оптимального приготовления. Просто подключите прибор, дождитесь нагрева и залейте тесто – всё остальное сделает за вас эта удобная сэндвичница. Диаметр жарочной поверхности составляет 12 см, что идеально подходит для порционных вафель.
Бутербродница электрическая DASWERK имеет защиту от перегрева, обеспечивая безопасность использования. Компактные размеры и эргономичный дизайн делают её удобной в хранении. Вафельница со сменными панелями и ручным управлением станет незаменимым устройством на вашей кухне, обеспечивая разнообразие и лёгкость в приготовлении любимых блюд.
Электровафельница DASWERK WM-1 – идеальный помощник на кухне для любителей вафель. Эта вафельница электрическая позволяет готовить не только классические венские и бельгийские вафли, но и оригинальные овощные и сырные вариации. Благодаря антипригарному покрытию и мощности 350 Вт, ваши вафли будут равномерно пропекаться, сохраняя идеальную текстуру и вкус.
Электровафельница оснащена системой термостата и индикатором нагрева, что позволяет автоматически регулировать температуру для оптимального приготовления. Просто подключите прибор, дождитесь нагрева и залейте тесто – всё остальное сделает за вас эта удобная сэндвичница. Диаметр жарочной поверхности составляет 12 см, что идеально подходит для порционных вафель.
Бутербродница электрическая DASWERK имеет защиту от перегрева, обеспечивая безопасность использования. Компактные размеры и эргономичный дизайн делают её удобной в хранении. Вафельница со сменными панелями и ручным управлением станет незаменимым устройством на вашей кухне, обеспечивая разнообразие и лёгкость в приготовлении любимых блюд.
Электровафельница Daswerk WM-1 для венских бельгийских вафель, d12см, 350 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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