Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип выпечки
венские вафли, бельгийские вафли
Мощность, Вт
350
Цвет
красный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720135
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Описание товара Электровафельница Daswerk,WM-11 для венских бельгийских вафель-сердечек, 350Вт
Электрическая вафельница DASWERK подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 350 Вт обеспечивают равномерное приготовление вафли в форме сердца.Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу DASWERK удобно хранить. Тип товара: вафельница. Тип управления: нет. Мощность: 350 Вт. Количество отделений: 1. Количество тостов/вафель: 1 шт. Количество панелей: 2. Количество степеней обжаривания: 1. Функционал: защиты от перегрева, индикатор готовности, индикатор работы. Серия: WM. Антипригарное покрытие: да. Материал корпуса: пластик. Цвет корпуса: черный/красный. Высота: 8 см. Ширина: 12 см. Глубина: 16 см. Вес: 0.7 кг Бренд - DASWERK. Производитель - Китай. Артикул - 455657. Штрихкод - 4606224408439
Электрическая вафельница DASWERK подходит для приготовления венских, бельгийских, овощных, сырных и других видов вафель. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент мощностью 350 Вт обеспечивают равномерное приготовление вафли в форме сердца.Вафельница оснащена защитой от перегрева, что обеспечивает безопасность при ее эксплуатации. Система термостата и индикатор нагрева регулируют температуру автоматически – достаточно просто подключить прибор, дождаться оптимального нагрева и залить тесто.Благодаря компактному размеру электрическую вафельницу DASWERK удобно хранить. Тип товара: вафельница. Тип управления: нет. Мощность: 350 Вт. Количество отделений: 1. Количество тостов/вафель: 1 шт. Количество панелей: 2. Количество степеней обжаривания: 1. Функционал: защиты от перегрева, индикатор готовности, индикатор работы. Серия: WM. Антипригарное покрытие: да. Материал корпуса: пластик. Цвет корпуса: черный/красный. Высота: 8 см. Ширина: 12 см. Глубина: 16 см. Вес: 0.7 кг Бренд - DASWERK. Производитель - Китай. Артикул - 455657. Штрихкод - 4606224408439
Электровафельница Daswerk,WM-11 для венских бельгийских вафель-сердечек, 350Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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