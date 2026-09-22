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Характеристики
Тип выпечки
вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Регулировка температуры
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719500
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Описание товара Электровафельница Daswerk WM-7 для вафель-сердечек, 5 вафель, 1200 Вт
Электровафельница DASWERK WM-7 с мощностью 1200 Вт – ваш идеальный помощник для приготовления разнообразных вафель-сердечек. Будь то венские вафли, бельгийские, овощные или сырные, эта вафельница справится с любой задачей. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент обеспечивают равномерное приготовление пяти вафель одновременно, что делает использование вафельницы удобным и быстрым.
Эта вафельница электрическая оснащена системой термостата и индикатором нагрева, что автоматически регулирует температуру. Вам нужно лишь подключить электровафельницу, дождаться оптимального нагрева и залить тесто. Система защиты от перегрева обеспечивает безопасность, а удобное ручное управление делает процесс приготовления простым и приятным.
Компактный размер и эргономичный дизайн позволяют легко хранить эту бутербродницу электрическую даже в небольшой кухне. Если вам нужна универсальная сэндвичница или вафельница со сменными панелями, DASWERK WM-7 станет отличным выбором для создания кулинарных шедевров.
Электровафельница DASWERK WM-7 с мощностью 1200 Вт – ваш идеальный помощник для приготовления разнообразных вафель-сердечек. Будь то венские вафли, бельгийские, овощные или сырные, эта вафельница справится с любой задачей. Антипригарное покрытие и встроенный нагревательный элемент обеспечивают равномерное приготовление пяти вафель одновременно, что делает использование вафельницы удобным и быстрым.
Эта вафельница электрическая оснащена системой термостата и индикатором нагрева, что автоматически регулирует температуру. Вам нужно лишь подключить электровафельницу, дождаться оптимального нагрева и залить тесто. Система защиты от перегрева обеспечивает безопасность, а удобное ручное управление делает процесс приготовления простым и приятным.
Компактный размер и эргономичный дизайн позволяют легко хранить эту бутербродницу электрическую даже в небольшой кухне. Если вам нужна универсальная сэндвичница или вафельница со сменными панелями, DASWERK WM-7 станет отличным выбором для создания кулинарных шедевров.
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