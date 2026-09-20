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Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый купить с доставкой в Москве
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Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый

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Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 1
Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 2
Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 3
Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 4
Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 5
Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 6
Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 7
Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 8
Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 1
  • Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 2
  • Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 3
  • Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 4
  • Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 5
  • Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 6
  • Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 7
  • Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 8
  • Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499863
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Характеристики

Бренд
Великие Реки
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х12
Вес, кг.
1.2

Описание товара Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый

Вафельница электрическая Великие Реки Кубань-4 – устройство, в котором можно приготовить одновременно пять пышных венских вафель в форме сердечек.



Теги товара: Вафельницы

Отзывы о товаре Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Великие Реки
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Описание
Вафельница электрическая Великие Реки Кубань-4 – устройство, в котором можно приготовить одновременно пять пышных венских вафель в форме сердечек.


Теги товара: Вафельницы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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