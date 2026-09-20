Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый
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Характеристики
Тип товара
Вафельница
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499863
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х12
Вес, кг.
1.2
Описание товара Вафельница Великие Реки Кубань-4 белый
Вафельница электрическая Великие Реки Кубань-4 – устройство, в котором можно приготовить одновременно пять пышных венских вафель в форме сердечек.
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Теги товара: Вафельницы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Вафельница электрическая Великие Реки Кубань-4 – устройство, в котором можно приготовить одновременно пять пышных венских вафель в форме сердечек.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, Вафельницы для бельгийских вафель, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, Вафельницы для бельгийских вафель, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы
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