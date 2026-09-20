Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
ТЭН
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571496
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
регулировка мощности, гриль
Страна производства
Китай
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
комбинированные режимы
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
452х262х352 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
11
Описание товара Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB имеет мощность 700 Вт, объем 20 литров. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания, разморозки и приготовления пищи. Прочное внутренне покрытие легко очищается от остатков пищи. Навесная дверца открывается с помощью ручки, а все параметры задаются при помощи поворотных переключателей. За счет таких простых решений освоить обращение с этой микроволновой печью сможет даже ребенок.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
регулировка мощности, гриль
Страна производства
Китай
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
комбинированные режимы
Объем
20
Расположение
отдельно стоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Развернуть
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Дисплей
нет
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
452х262х352 мм
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB имеет мощность 700 Вт, объем 20 литров. Отличается элегантным внешним видом, простотой и практичностью в обращении. Обладает традиционным функционалом, подходит для разогревания, разморозки и приготовления пищи. Прочное внутренне покрытие легко очищается от остатков пищи. Навесная дверца открывается с помощью ручки, а все параметры задаются при помощи поворотных переключателей. За счет таких простых решений освоить обращение с этой микроволновой печью сможет даже ребенок.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Микроволновая печь Galanz MOG-2009MB 20л. 700Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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