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Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571480
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Характеристики

Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x34см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW имеет высокую мощность 700 Вт и быстро готовит или разогревает еду. Благодаря оптимальным размерам 28.1x48.3x39.5 см эта модель не занимает много места и подходит даже для небольшой кухни. Приятный для глаз белый цвет дает ей возможность гармонично вписаться в современный интерьер. В этой модели реализовано несложное механическое управление, на освоение которого не потребуется много времени. Удобно расположенные поворотные переключатели обеспечивают полный контроль над всеми функциями и настройками. Ухаживать за микроволновкой просто.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW 20л. 700Вт белая




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Характеристики
Бренд
Galanz
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x34см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Galanz MOS-2007MW имеет высокую мощность 700 Вт и быстро готовит или разогревает еду. Благодаря оптимальным размерам 28.1x48.3x39.5 см эта модель не занимает много места и подходит даже для небольшой кухни. Приятный для глаз белый цвет дает ей возможность гармонично вписаться в современный интерьер. В этой модели реализовано несложное механическое управление, на освоение которого не потребуется много времени. Удобно расположенные поворотные переключатели обеспечивают полный контроль над всеми функциями и настройками. Ухаживать за микроволновкой просто.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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