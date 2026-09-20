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Микроволновая печь Supra 20MB25 купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Supra 20MB25

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Микроволновая печь Supra 20MB25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571363
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х32
Вес, кг.
10.9

Описание товара Микроволновая печь Supra 20MB25

Микроволновая печь SUPRA 20MB25 оснащена мощностью 700 Вт. Внутренний объем 20 литров. Количество уровней мощности - 5.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Supra 20MB25




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь SUPRA 20MB25 оснащена мощностью 700 Вт. Внутренний объем 20 литров. Количество уровней мощности - 5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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