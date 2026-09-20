Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD225S 500Gb (TS500GSSD225S)
SATA накопитель Transcend SSD225S [TS500GSSD225S] 2.5” — твердотельный накопитель с объемом хранилища 500 ГБ. С помощью разъема SATA модель можно устанавливать в стационарные компьютеры и портативные ноутбуки любой конфигурации, а также сервера средней мощности. Устройство способно заменить жесткий диск и позволяет увеличить скорости работы ПК — после апгрейда операционная система, приложения будут загружаться за секунды. В отличие от HDD в SSD нет подвижных частей, он не перегревается при непрерывном перемещении движущихся элементов, устойчив к ударам, вибрации, сотрясениям. SATA накопитель Transcend SSD225S обеспечивает скорость чтения 530 МБ/с, записи – 480, благодаря чему копирование информации происходит без задержек и сразу в больших объемах. Максимальный ресурс записи модели — 180 ТБ, а допустимое количество перезаписей всего объема данных в день составляет 0.3 DWPD. Эти показатели позволяют использовать накопитель в корпоративных системах начального уровня для организации работы веб-серверов, накопителей для ОС, создания резервных копий, сбора аналитики, хранения данных.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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