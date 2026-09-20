Колонки автомобильные JBL Stage2 9634 420Вт 92дБ 4Ом 16x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные

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Характеристики
Тип товара
Колонки
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
овальная
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
92
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
3 890 руб.
7 200
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569406
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Автоакустика JBL представляет собой высококачественную систему динамиков, способную удовлетворить потребности искушенных меломанов. Данный комплект включает два овальных динамика, что обеспечивает широкий охват звукового поля и мощное звучание.
Характеристики данной модели впечатляют: с импедансом 4 Ом и чувствительностью 92 дБ вы получите превосходное звучание с высокой детализацией. Материал подвеса из полипропилена обеспечивает долговечность и стабильность работы в различных условиях эксплуатации.
Номинальная мощность колонок составляет 70 Вт, а максимальная достигает внушительных 420 Вт, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на высокой громкости без искажений. Двухполосная конструкция динамиков обеспечивает сбалансированное воспроизведение всех частот, от глубоких басов до чистых высоких нот.
Бренд JBL славится своим высоким качеством и надежностью, и эта автоакустика не является исключением. Наслаждайтесь каждым тактом вашей любимой музыки с колонками JBL.
Автоакустика JBL представляет собой высококачественную систему динамиков, способную удовлетворить потребности искушенных меломанов. Данный комплект включает два овальных динамика, что обеспечивает широкий охват звукового поля и мощное звучание.
Характеристики данной модели впечатляют: с импедансом 4 Ом и чувствительностью 92 дБ вы получите превосходное звучание с высокой детализацией. Материал подвеса из полипропилена обеспечивает долговечность и стабильность работы в различных условиях эксплуатации.
Номинальная мощность колонок составляет 70 Вт, а максимальная достигает внушительных 420 Вт, что позволяет наслаждаться любимой музыкой на высокой громкости без искажений. Двухполосная конструкция динамиков обеспечивает сбалансированное воспроизведение всех частот, от глубоких басов до чистых высоких нот.
Бренд JBL славится своим высоким качеством и надежностью, и эта автоакустика не является исключением. Наслаждайтесь каждым тактом вашей любимой музыки с колонками JBL.
Колонки автомобильные JBL Stage2 9634 420Вт 92дБ 4Ом 16x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки автомобильные JBL Stage2 9634 420Вт 92дБ 4Ом 16x23см (6x9дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные