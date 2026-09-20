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Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт

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Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 1
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 2
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 3
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 4
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 5
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 6
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
12000
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 1
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 2
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 3
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 4
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 5
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 6
  • Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
2 350 руб.  2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568480
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
12000
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х12
Вес, кг.
2

Описание товара Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт

Углошлифовальная машина DEKO DKAG750 — универсальный инструмент для резки, шлифовки и черновой обработки металла и камня. С помощью определенных приспособлений углошлифовальную машину можно также использовать для чистки и шлифования. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает лучший контроль и безопасность во время работы. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
12000
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина DEKO DKAG750 — универсальный инструмент для резки, шлифовки и черновой обработки металла и камня. С помощью определенных приспособлений углошлифовальную машину можно также использовать для чистки и шлифования. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает лучший контроль и безопасность во время работы. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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