Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%2 350 руб. 2 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568480
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
12000
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х12
Вес, кг.
2
Описание товара Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт
Углошлифовальная машина DEKO DKAG750 — универсальный инструмент для резки, шлифовки и черновой обработки металла и камня. С помощью определенных приспособлений углошлифовальную машину можно также использовать для чистки и шлифования. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает лучший контроль и безопасность во время работы. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
12000
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Углошлифовальная машина DEKO DKAG750 — универсальный инструмент для резки, шлифовки и черновой обработки металла и камня. С помощью определенных приспособлений углошлифовальную машину можно также использовать для чистки и шлифования. Диск закрыт специальным кожухом для защиты оператора от травм. Наличие дополнительной рукоятки обеспечивает лучший контроль и безопасность во время работы. Кнопка блокировки шпинделя позволяет быстро и безопасно менять рабочую оснастку.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина (УШМ) DEKO DKAG750, 125мм, 750 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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