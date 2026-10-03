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Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750

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Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 1
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Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 5
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 6
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 7
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 8
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 9
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 10
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 11
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 12
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 13
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 14
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 15
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 16
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 17
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 18
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 19
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 20
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 21
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 22
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 23
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 24
Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 25
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Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Регулировка частоты вращения
нет
Емкость аккумулятора
0
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 9
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 10
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 11
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 12
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 13
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 14
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 15
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 16
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 17
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 18
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  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 23
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 24
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 25
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 26
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 27
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  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 29
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 30
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 31
  • Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649047
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Емкость аккумулятора
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х12
Вес, кг.
1.75

Описание товара Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750

Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750 26901 мощностью 750 Вт совместима с оснасткой максимальным диаметром 115 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 11000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 30 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.

Преимущества

  • Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
  • Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
  • Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
  • Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
  • Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Компактность — малый вес 1,75 кг и небольшие размеры болгарки позволяют удерживать ее одной рукой, а также работать в труднодоступных местах.
  • Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Denzel AG115-750




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Емкость аккумулятора
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание

Угловая шлифовальная машина Denzel AG115-750 26901 мощностью 750 Вт совместима с оснасткой максимальным диаметром 115 мм, поддерживает частоту вращения шпинделя 11000 об/мин, благодаря чему эффективно справляется с обработкой и зачисткой поверхностей, а также резкой, шлифовкой металла толщиной до 30 мм и камня. Пригодится дома, в гараже и на даче.

Преимущества

  • Высокий ресурс — усиленная пылезащита обеспечивает 450 часов работы даже при резке камня или бетона.
  • Безопасность — кнопка блокировки предотвращает случайный запуск УШМ.
  • Надежность — усовершенствованная конструкция щеточного узла обеспечивает стабильную работу двигателя.
  • Быстрая подготовка к работе — для установки защитного кожуха на УШМ не требуются дополнительные инструменты.
  • Удобное обслуживание — в комплект входят специальный ключ и запасные угольные щетки.
  • Мобильность — кабель длиной 3 м позволяет увеличить рабочую зону.
  • Комфортная работа — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Компактность — малый вес 1,75 кг и небольшие размеры болгарки позволяют удерживать ее одной рукой, а также работать в труднодоступных местах.
  • Гарантия 3 года — качество шлифовальной машинки подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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